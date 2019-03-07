Суд арештував двох патрульних поліцейських з правом застави у 600 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Дніпровський райсуд Києва арештував двох затриманих на хабарі патрульних поліцейських із правом застави у 600 тисяч гривень для кожного. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
“За клопотанням прокуратури міста Києва Дніпровським райсудом столиці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом співробітникам патрульної поліції, затриманим за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. Суд, задовольнивши клопотання прокурора, одночасно визначив у якості альтернативи можливість внесення застави у сумі 600 тис. гривень для кожного, а також відсторонив підозрюваних від займаних посад”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві на гарячому затримано двох поліцейських, які отримали хабар у 9 тис. грн за не притягнення водія до адмінвідповідальності за керування у нетверезому стані.