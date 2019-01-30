Суд арестовал мужчину, который пытался стрелять в полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Ровенский районный суд взял под стражу 35-летнего жителя Ровенского района, который во время бегства пытался выстрелить в полицейских. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области, передает УНН.
"По результатам полученных сведений в ходе досудебного расследования, по согласованию Ровенской местной прокуратуры, следователи переквалифицировали статью 342 на 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа - ред.) Уголовного кодекса Украины. Полицейские сообщили ему о подозрении, а суд избрал меру пресечения - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.
Напомним, 28 января, водитель автомобиля "Opel Omega", убегая от полицейских, протаранил два служебных автомобиля и пытался осуществить выстрелы в патрульных.