Суд арештував чоловіка, який намагався стріляти у поліцейських

"За результатами здобутих відомостей під час досудового розслідування, за погодженням Рівненської місцевої прокуратури, слідчі перекваліфікували статтю 342 на 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу – ред.) Кримінального кодексу України. Поліцейські повідомили йому про підозру, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - йдеться у повідомленн.

Нагадаємо, 28 січня, водій автомобіля “Opel Omega”, утікаючи від поліцейських, протаранив два службових автомобіля та намагався здійснити постріли у патрульних.