Суд арештував чоловіка, який намагався стріляти у поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Рівненський районний суд взяв під варту 35-річного жителя Рівненського району, який під час втечі намагався вистрелити у поліцейських. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, передає УНН.
"За результатами здобутих відомостей під час досудового розслідування, за погодженням Рівненської місцевої прокуратури, слідчі перекваліфікували статтю 342 на 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу – ред.) Кримінального кодексу України. Поліцейські повідомили йому про підозру, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - йдеться у повідомленн.
Нагадаємо, 28 січня, водій автомобіля “Opel Omega”, утікаючи від поліцейських, протаранив два службових автомобіля та намагався здійснити постріли у патрульних.