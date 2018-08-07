Суд арестовал членов банды, которая грабила состоятельных харьковчан

"Отделом расследования преступлений общеуголовной направленности СУ ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области завершено досудебное расследование в отношении членов организованной преступной группы, организатором которой является ранее неоднократно судимый за корыстные преступления на территории стран СНГ гражданин Азербайджана", - говорится в сообщении.

В состав банды входили граждане Армении и Украины. Злоумышленники почти полгода занимались разбойными нападениями на жителей города Харькова и области. Выяснилось, что бандиты подыскивали своих жертв среди обеспеченных граждан. Применяя насилие, преступники завладевали деньгами и ювелирными изделиями пострадавших.

"Воры тщательно готовились к нападениям: отслеживали распорядок дня пострадавших, проверяли наличие материальных ценностей. Во время совершения преступлений они били хозяев квартир, связывали, угрожали оружием или применением горячего утюга. В результате угроз и запугиваний люди отдавали бандитам деньги и ценности", - заявили в полиции.

Всем членам преступной группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража), ч.3 4 ст. 187 (разбой), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Для возмещения ущерба на имущество подозреваемых арестовали. Им грозит лишение на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители задержали двух криминальных авторитетов Шостки Сумской области.