Суд арештував членів банди, яка грабувала заможних харків'ян
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Харківська поліція завершила досудове розслідування стосовно учасників організованої злочинної групи, суд вже взяв їх під варту. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
"Відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області завершено досудове розслідування стосовно членів організованої злочинної групи, організатором якої є раніше неодноразово судимий за корисливі злочини на території країн СНГ громадянин Азербайджану", - йдеться в повідомленні.
До складу банди входили громадяни Вірменії та України. Зловмисники майже півроку займалися розбійними нападами на жителів міста Харкова та області. З'ясувалося, що бандити підшукували своїх жертв серед забезпечених громадян. Застосовуючи насилля, злочинці заволодівали грошима і ювелірними виробами потерпілих.
"Злодії ретельно готувалися до нападів: відстежували розпорядок дня потерпілих, перевіряли наявність матеріальних цінностей. Під час скоєння злочинів вони били хазяїв помешкань, зв’язували, погрожували зброєю або застосуванням гарячої праски. У результаті погроз та залякувань люди віддавали бандитам гроші та цінності", - заявили в поліції.
Усім членам злочинного угруповання повідомлено по підозру за ч. 3 ст. 185 (крадіжка), ч.3 4 ст. 187 (розбій), ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Для відшкодування збитків на майно підозрюваних наклали арешт. Їм загрожує позбавлення терміном від 8 до 15 років з конфіскацією майна.
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