Субсидии-2018: как получить помощь только на фактических проживающих в жилье
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Украинцы могут оформить субсидию с учетом только количества людей, которые фактически проживают в помещении, передает УНН со ссылкой на “Правительственный портал”.
“Правительство дает возможность получить субсидию, учитывая только количество фактически проживающих людей в жилье”, — говорится в сообщении.
Для этого понадобится сделать несколько простых шагов:
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- Указать в декларации тех родственников, которые зарегистрированы в жилье, но не проживают там.
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- Предоставить документ, подтверждающий их проживание по другому адресу.
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- Пройти проверку Управления соцзащиты, во время которой будут засвидетельствованы условия проживания.
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Как сообщал УНН ранее, в Минсоцполитики напомнили о новых правилах назначения субсидий на коммуналку, которые действуют с 1 мая 2018 года. Ими предусмотрен более адресный подход к назначению жилищных субсидий.