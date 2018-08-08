Субсидии-2018: как получить помощь только на фактических проживающих в жилье

“Правительство дает возможность получить субсидию, учитывая только количество фактически проживающих людей в жилье”, — говорится в сообщении.

Для этого понадобится сделать несколько простых шагов:



Указать в декларации тех родственников, которые зарегистрированы в жилье, но не проживают там.



Предоставить документ, подтверждающий их проживание по другому адресу.



Пройти проверку Управления соцзащиты, во время которой будут засвидетельствованы условия проживания.



Как сообщал УНН ранее, в Минсоцполитики напомнили о новых правилах назначения субсидий на коммуналку, которые действуют с 1 мая 2018 года. Ими предусмотрен более адресный подход к назначению жилищных субсидий.