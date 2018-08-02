Хто отримає субсидію цієї зими: в уряді нагадали про нові правила

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Мінсоцполітики нагадали про нові правила призначення субсидій на комуналку, які діють з 1 травня 2018 року. Ними передбачений більш адресний підхід до призначення житлових субсидій, передає УНН з посиланням на міністерство.

“Новою редакцією Положення про порядок призначення житлових субсидій, що вступило в дію з 1 травня цього року, передбачено більш адресний підхід до призначення житлових субсидій”, — зауважили у Мінсоцполітики.

Зокрема, були прийняті такі зміни:

  • врахування під час призначення субсидії доходів дружини (чоловіка) незалежно від їх місця реєстрації;
  • непризначення субсидії, якщо хтось із домогосподарства володіє автомобілем, якому менше 5 років (крім мопеда та авто, які надані за рішенням органів соцзахисту населення), з можливими винятками в окремих випадках за рішенням комісії органу місцевого самоврядування;
  • непризначення субсидії, якщо загальна площа житла перевищує 120 кв. м для квартири та 200 кв. м — для будинку (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також сімей, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування);
  • непризначення субсидії, якщо у когось із домогосподарства немає доходу, або дохід менший, ніж мінімальна заробітна плата, або працездатна особа не сплачує ЄСВ. Виняток становлять лише особи, які навчаються на стаціонарі у закладах середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах, закладах вищої освіти або зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і навчаються в центрах профтех освіти ДСЗ, або отримували пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасову державну соцдопомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомогу по безробіттю. Субсидію можуть призначити лише в окремих випадках за рішенням Комісії, окрім випадку, коли такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії;
  • врахування доходів від реалізації молока у розмірі 30% нарахованих сум;
  • надання комісіям права приймати рішення про призначення субсидії за фактичним місцем проживання переселенцям, які перебувають на відповідному обліку і проживають у приміщенні без реєстрації та договору оренди житла;
  • призначення непрацездатним особам субсидії за рішенням Комісії на понаднормову площу житла, яка не може перевищувати більш ніж на 30% соціальну норму;
  • введення обов’язку отримувача субсидії сплачувати обов’язкову частку плати за послуги (раніше отримувач субсидії міг взагалі не сплачувати за послуги, якщо розмір субсидії перевищував вартість спожитих послуг), при цьому залишається право використати зекономлену суму субсидії у наступних місяцях на оплату послуг, спожитих понад соціальні нормативи;
  • призначення субсидії за рішенням Комісії за наявності боргів за комуналку та боргів з оплати обов’язкової частки платежу, загальна сума яких перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • надання права представникам ОТГ здійснювати прийом заяв на призначення субсидії та передачу їх органам соцзахисту населення.

    • При цьому, як і раніше, житлова субсидія за рішенням Комісії може бути призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих, які не проживають за місцем реєстрації.

    Нагадаємо, міністр соціальної політики Андрій Рева заявив про зупинку притоку нових субсидіантів.

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