Кто получит субсидию этой зимой: в правительстве напомнили о новых правилах

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 августа. УНН. В Минсоцполитики напомнили о новых правилах назначения субсидий на коммуналку, которые действуют с 1 мая 2018 года. Ими предусмотрен более адресный подход к назначению жилищных субсидий, передает УНН со ссылкой на министерство.

“Новой редакцией Положения о порядке назначения жилищных субсидий, вступившего в действие с 1 мая этого года, предусмотрен более адресный подход к назначению жилищных субсидий”, — отметили в Минсоцполитики.

В частности, были приняты следующие изменения:

  • учет при назначении субсидии доходов супруги (супруга) независимо от их места регистрации;
  • неназначение субсидии, если кто-то из домохозяйства владеет автомобилем, которому менее 5 лет (кроме мопеда и авто, которые предоставлены по решению органов соцзащиты населения), с возможными исключениями в отдельных случаях по решению комиссии органа местного самоуправления;
  • неназначение субсидии, если общая площадь жилья превышает 120 кв. м для квартиры и 200 кв. м — для дома (кроме детских домов семейного типа и приемных семей, а также семей, в которых не менее года проживают трое и более детей, с учетом тех, над которыми установлена ​​опека или попечительство);
  • неназначение субсидии, если у кого-то из домохозяйства нет дохода, или доход меньше, чем минимальная заработная плата, или трудоспособное лицо не платит ЕСВ. Исключение составляют лишь лица, которые учатся на стационаре в учреждениях среднего образования, профессионально-технических учебных заведениях, учреждениях высшего образования или зарегистрированы в службе занятости как ищущие работу, и учатся в центрах проф-тех образования ГСЗ, или получали пенсию, стипендию, помощь при рождении (усыновлении) ребенка, помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, помощь по уходу за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства, помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, временную государственную соцпомощь неработающей лицу, достигшему общего пенсионного возраста, но не получившему права на пенсионную выплату, пособие по безработице. Субсидию могут назначить только в отдельных случаях по решению Комиссии, кроме случая, когда такие лица находились за границей совокупно более 60 дней в течение периода, за который учитываются доходы для назначения субсидии;
  • учет доходов от реализации молока в размере 30% начисленных сумм;
  • предоставление комиссиям права принимать решение о назначении субсидии по фактическому месту проживания переселенцам, которые находятся на соответствующем учете и проживают в помещении без регистрации и договора аренды жилья;
  • назначение нетрудоспособным лицам субсидии по решению Комиссии на площадь жилья сверх нормы, которая не может превышать более чем на 30% социальную норму;
  • введение обязанности получателя субсидии платить обязательную долю платы за услуги (ранее получатель субсидии мог вообще не платить за услуги, если размер субсидии превышал стоимость потребленных услуг), при этом остается право использовать сэкономленную сумму субсидии в следующих месяцах на оплату услуг, потребленных свыше социальных нормативов;
  • назначение субсидии по решению Комиссии при наличии долгов за коммуналку и долгов по оплате обязательной части платежа, общая сумма которых превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • предоставление права представителям ОТГ осуществлять прием заявлений на назначение субсидии и передачу их органам соцзащиты населения.

    • При этом, как и ранее, жилищная субсидия по решению Комиссии может быть назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных, которые не проживают по месту регистрации.

    Напомним, министр социальной политики Андрей Рева заявил об остановке притока новых субсидиантов.

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