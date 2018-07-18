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Рева заявив про зупинку притоку нових субсидіантів

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Притік нових субсидіантів припинився. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінсоцполітики.

“Притік нових субсидіантів припинився, тобто усі, хто мав право на підтримку та звернувся за допомогою до держави, вже знаходяться в системі надання субсидій”, — розповів Рева.

Разом із тим, як уточнив він, з’ясувалося, що 923 тисячі таких домогосподарств декларували нульові доходи.

Як нагадав Рева, процес верифікації, який проводить Мінфін, показує, що деякі субсидіанти із задекларованими нульовими доходами витрачали сотні тисяч гривень на купівлю товарів та послуг. Причому, в деяких випадках, одразу після призначення субсидії. Крім того, за гроші платників податків утримуватись маєтки. Також часто траплялися випадки, коли для отримання субсидії люди по документах роз’їжджалися — жінка з дітьми залишалася в одній квартирі з нульовими доходами, чоловік, який працює, переїжджав до батьків, а там теж через комісію його доходи не враховувались.

“Все це було системно проаналізовано, і в 329-й постанові Уряду прийняті відповідні рішення з однією метою — заможні люди не мають отримувати субсидію, а всі, хто потребує допомоги, повинні її отримати”, — підкреслив міністр соцполітики.

Нагадаємо, безробітні надалі можуть отримати від держави субсидію на комунальні послуги.

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