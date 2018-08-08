Субсидії-2018: як отримати допомогу лише на фактичних мешканців житла
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Українці можуть оформити субсидію із врахуванням лише кількості людей, які фактично проживають у помешканні, передає УНН з посиланням на “Урядовий портал”.
“Уряд надає можливість отримати субсидію, враховуючи лише кількість фактично проживаючих людей в помешканні”, — йдеться у повідомленні.
Для цього знадобиться зробити кілька простих кроків:
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- Вказати у декларації тих родичів, які зареєстровані у помешканні, але не проживають там.
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- Надати документ, що підтверджує їхнє проживання за іншою адресою.
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- Пройти перевірку Управління соцзахисту, під час якої буде засвідчено умови проживання.
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Як повідомляв УНН раніше, у Мінсоцполітики нагадали про нові правила призначення субсидій на комуналку, які діють з 1 травня 2018 року. Ними передбачений більш адресний підхід до призначення житлових субсидій.