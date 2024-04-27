Субмарины рф боятся выходить в Черное море - Плетенчук

Российские субмарины, которые являются носителями ракет "Калибр", боятся выходить в Черное море. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос "как сейчас, или в перспективе, Украина смогла бы противостоять субмаринам, чтобы условно и они боялись выходить в Черное море", Плетенчук ответил:

А они и боятся. Если бы они были уверены на 100% в своих способностях, то они, наверное, выходили бы чаще. Они вышли недавно несколько раз для того, чтобы проверить на сколько это возможно и это было ожидаемое их применение.

По его словам, враг пытается как-то вернуть хоть какой-то функционал черноморскому флоту, потому что по состоянию на сейчас они просто спрятались на базе в Новороссийске и там находятся.

Что касается непосредственно поражения этих подводных лодок, отмечу, что подводная лодка не живет под водой как Губка Боб. Она находится в пункте базирования в надводном положении. - сказал Плетенчук.

Кроме того, Плетенчук прокомментировал, какая сейчас ситуация с кораблями рф в Черном море.

Две субмарины находятся недалеко от пункта базирования Новороссийск. Скорее всего, что они будут заходить в пункт базирования. Больше кораблей в море не находится. - рассказал Плетенчук.

Дополнение

Украинские Силы ПВО в ночь на субботу, 27 апреля, уничтожили 21 ракету россиян из 34-х запущенных.

Среди 21 уничтоженной воздушной цели было 6 крылатых ракет "Калибр".