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Создание ВСК по делу вагнеровцов стоит на повестке дня на следующую неделю - Арахамия

Киев • УНН

 • 15278 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Вопрос о создании Временной следственной комиссии по делу бойцов так называемой ППК “Вагнера” включен в повестку дня ближайшей пленарной неделе ВР. Об этом заявил председатель парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в эфире программы “Свобода слова” с Савиком Шустером, передает корреспондент УНН.

Создание ВСК по делу вагнеровцов стоит на повестке дня на следующую неделю - Арахамия

Цитата

“У нас она (ВСК по” вагнеривцям “- ред.) Стоит на повестке дня, кстати, на следующей неделе”, — сказал Арахамия.

Дополнение

Журналист Bellingcat анонсировал выход скандального расследования о “вагнеровцов” после лита.У прошлом году Христо Грозева анонсировал расследование о “вагнеривцив”. Он назвал ситуацию “прецедентом”, ведь украинские спецслужбы фактически сделали “посмешище” с российской разведки, а теперь такое событие, по его словам, украинская власть умалчивает.

29 июля 2020-го белорусские правоохранительные органы задержали 33 человека. Некоторые из них были представителями частной военной компании “Вагнера”. Имена многих задержанных — в списке сайта “Миротворец”. Большинство из них, по данным сайта, воевавших на оккупированной части Донбасса.

14 августа 2020 стало известно , что задержаны на территории Беларуси 32 боевика ППК “Вагнера” были возвращены Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что белорусская сторона оставила обращение Офиса Генерального прокурора о выдаче задержанных в Украине без ответа. А также отреагировал на передачу Беларусью боевиков ППК “Вагнера” на территорию России, заявив , что “ни странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях”.

В ряде СМИ появилась информация о том, что СБУ и ГУР Минобороны якобы готовили спецоперацию по задержанию членов ППК “Вагнера”, но “из-за доклада президенту Зеленскому и голове ОПГ Ермаку” произошла “утечка информации”, о которой “узнали белорусские спецслужбы” .

В Службе безопасности Украины опровергли участие СБУ в так называемой “вагнеровской спецоперации”, и назвали обычным фейком.

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