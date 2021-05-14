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Створення ТСК у справі вагнерівців стоїть на порядку денному на наступний тиждень – Арахамія

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Питання про створення Тимчасової слідчої комісії у справі бійців так званої ПВК “Вагнера” включено до порядку денного найближчого пленарного тижня ВР. Про це заявив голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія в ефірі програми “Свобода слова” з Савіком Шустером, передає кореспондент УНН.

Створення ТСК у справі вагнерівців стоїть на порядку денному на наступний тиждень – Арахамія

Цитата

“У нас вона (ТСК по „вагнерівцям“ — ред.) стоїть на порядку денному, до речі, на наступний тиждень”, — сказав Арахамія.

Доповнення

Журналіст Bellingcat анонсував вихід скандального розслідування про “вагнерівців” після літа.У минулому році Хрісто Грозєв анонсував розслідування про “вагнерівців”. Він назвав ситуацію “прецедентом”, адже українські спецслужби фактично зробили “посміховисько” з російської розвідки, а тепер таку подію, з його слів, українська влада замовчує.

29 липня 2020-го білоруські правоохоронні органи затримали 33 людини. Деякі з них були представниками приватної військової компанії “Вагнера”. Імена багатьох затриманих — у списку сайту “Миротворець”. Більшість з них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донбасу.

14 серпня 2020 року стало відомо, що затримані на території Білорусі 32 бойовики ПВК “Вагнера” були повернуті Російській Федерації.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що білоруська сторона залишила звернення Офісу Генерального прокурора про видачу затриманих в Україні без відповіді. А також відреагував на передачу Білоруссю бойовиків ПВК “Вагнера” на територію Росії, заявивши, що “це дивно, некоректно і точно неприйнятно в дружніх міждержавних відносинах”.

У низці ЗМІ з’явилася інформація про те, що СБУ і ГУР Міноборони нібито готували спецоперацію із затримання членів ПВК “Вагнера”, але “через доповідь президенту Зеленському та голові ОПУ Єрмаку” відбувся “витік інформації”, про яку “дізналися білоруські спецслужби” .

У Службі безпеки України спростували участь СБУ в так званій “вагнерівській спецоперації”, і назвали звичайним фейком.

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