Создание "Л/ДНР" финансировалось Александром Януковичем – Пономарев

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 81960 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 96135 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 98525 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 112030 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101876 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105237 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112189 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117163 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122967 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134593 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Создание "Л/ДНР" финансировалось Александром Януковичем – Пономарев

Создание "Л/ДНР" финансировалось Александром Януковичем – Пономарев

Киев  •  УНН

 • 11110 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Создание "Л/ДНР" финансировалось непосредственно сыном экс-президента Украины Виктора Януковича Александром. Об этом заявил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев во время перерыва в Оболонском районном суде Киева, передает корреспондент УНН.

“По имеющейся у меня информации, образование "Л/ДНР" финансировалось конкретно Александром Януковичем. Ему (Виктору Януковичу), на языке понятном бывшему президенту Украины, сделали "предьяву" — мы тебе денег отгрузили, а ты свои обязательства не выполнил. Обязательства — он остается президентом, страна не идет в ЕС и НАТО, остается в российской сфере влияния", — сообщил И.Пономарев.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев подтвердил факт подкупа бывшего Президента Украины Виктора Януковича со стороны РФ.

Как сообщал УНН, 14 февраля суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Виктора Януковича.

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