Создание "Л/ДНР" финансировалось Александром Януковичем – Пономарев

“По имеющейся у меня информации, образование "Л/ДНР" финансировалось конкретно Александром Януковичем. Ему (Виктору Януковичу), на языке понятном бывшему президенту Украины, сделали "предьяву" — мы тебе денег отгрузили, а ты свои обязательства не выполнил. Обязательства — он остается президентом, страна не идет в ЕС и НАТО, остается в российской сфере влияния", — сообщил И.Пономарев.

Напомним, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев подтвердил факт подкупа бывшего Президента Украины Виктора Януковича со стороны РФ.

Как сообщал УНН, 14 февраля суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Виктора Януковича.