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Створення "Л/ДНР" фінансувалося Олександром Януковичем - Пономарьов

Створення "Л/ДНР" фінансувалося Олександром Януковичем - Пономарьов

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Створення "Л/ДНР" фінансувалося безпосередньо сином екс-президента України Віктора Януковича Олександром. Про це заявив екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов під час перерви в Оболонському районному суді Києва, передає кореспондент УНН.

"За наявною у мене інформацією, створенням "Л/ДНР" фінансувалося конкретно Олександром Януковичем. Йому (Віктору Януковичу), мовою зрозумілою колишньому президенту України, зробили "пред'яву" - ми тобі грошей відвантажили, а ти свої зобов'язання не виконав. Зобов'язання - він залишається президентом, країна не йде в ЄС і НАТО, залишається в російській сфері впливу", - повідомив Пономароьов.

Нагадаємо, екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов підтвердив факт підкуп а колишнього Президента України Віктора Януковича з боку РФ.

Як повідомляв УНН, 14 лютого суд продовжив розгляд справи про держзраді Віктора Януковича.

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