Студента из Алжира избили в Ровно

С ушибом левой брови и скальпированной раной века он попал в больницу. Впрочем, после оказания медицинской помощи, пострадавшего отпустили из медицинского учреждения.

По факту умышленного легкого телесного повреждения полиция открыла уголовное производство. Ищут очевидцев и обидчика.

Напомним, как сообщал УНН, мужчина взорвал собственный дом в Житомирской области.