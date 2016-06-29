Студента из Алжира избили в Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 29 июня. УНН. Вблизи ночного клуба в Ровно избили студента-иностранца. 20-летнего гражданина Алжира в ночь на 28 июня неизвестные ударили кулаком в глаз, сообщили корреспонденту УНН в отделе коммуникации управления ЧП в Ровенской области.
С ушибом левой брови и скальпированной раной века он попал в больницу. Впрочем, после оказания медицинской помощи, пострадавшего отпустили из медицинского учреждения.
По факту умышленного легкого телесного повреждения полиция открыла уголовное производство. Ищут очевидцев и обидчика.
Напомним, как сообщал УНН, мужчина взорвал собственный дом в Житомирской области.