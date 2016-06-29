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15 марта, 19:03 • 116571 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170921 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140725 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132985 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114301 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106347 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102088 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137065 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132722 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127917 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Студента из Алжира избили в Ровно

Студента из Алжира избили в Ровно

Киев • УНН

 • 5232 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 29 июня. УНН. Вблизи ночного клуба в Ровно избили студента-иностранца. 20-летнего гражданина Алжира в ночь на 28 июня неизвестные ударили кулаком в глаз, сообщили корреспонденту УНН в отделе коммуникации управления ЧП в Ровенской области.

С ушибом левой брови и скальпированной раной века он попал в больницу. Впрочем, после оказания медицинской помощи, пострадавшего отпустили из медицинского учреждения.

По факту умышленного легкого телесного повреждения полиция открыла уголовное производство. Ищут очевидцев и обидчика.

Напомним, как сообщал УНН, мужчина взорвал собственный дом в Житомирской области.

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