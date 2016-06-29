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Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
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Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

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Студента з Алжиру побили у Рівному

Студента з Алжиру побили у Рівному

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 29 червня. УНН. Поблизу нічного клубу у Рівному побили студента-іноземця. 20-річного громадянина Алжиру у ніч на 28 черня невідомі вдарили кулаком в око, повідомили кореспонденту УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.

Із забоєм лівої брови та скальпованою раною повіки він потрапив у лікарню. Втім, після надання медичної допомоги, потерпілого відпустили з медичного закладу.

За фактом умисного легкого тілесного ушкодження поліція відкрила кримінальне провадження. Шукають очевидців і кривдника.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, чоловік підірвав власний будинок на Житомирщині.

Українські Національні Новини

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