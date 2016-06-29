Студента з Алжиру побили у Рівному
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 29 червня. УНН. Поблизу нічного клубу у Рівному побили студента-іноземця. 20-річного громадянина Алжиру у ніч на 28 черня невідомі вдарили кулаком в око, повідомили кореспонденту УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
Із забоєм лівої брови та скальпованою раною повіки він потрапив у лікарню. Втім, після надання медичної допомоги, потерпілого відпустили з медичного закладу.
За фактом умисного легкого тілесного ушкодження поліція відкрила кримінальне провадження. Шукають очевидців і кривдника.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, чоловік підірвав власний будинок на Житомирщині.