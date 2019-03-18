Студент ПТУ с пневматом пытался ограбить прохожего
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 марта. УНН. В Кропивницком 15-летний студент одного из профтехучилищ города, угрожая пневматическим пистолетом, пытался украсть деньги у прохожего. Об этом сообщили в отделе коммуникации областного управления полиции, передает УНН.
"Нападавшим оказался 15-летний студент одного из профессионально-технических училищ города. Полицейскими установлено, что парень, угрожая пневматическим пистолетом, пытался завладеть денежными средствами прохожего", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в момент, когда юноша увидел постороннего человека и начал убегать, 36-летний пострадавший схватил его и вызвал полицию. Сейчас нападавшего задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.
"Правонарушителю объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет", - добавили в полиции.
Напомним, в Винницкой области во время разбойного нападения на дом молодых супругов убили мужчину.