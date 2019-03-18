Студент ПТУ з пневматом намагався пограбувати перехожого
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 18 березня. УНН. У Кропивницькому 15-річний студент одного з профтехучилищ міста, погрожуючи пневматичним пістолетом, намагався вкрасти гроші у перехожого. Про це поінформували у відділі комунікації обласного управління поліції, передає УНН.
"Нападником виявився 15-річний студент одного з професійно-технічних училищ міста. Поліцейськими встановлено, що хлопець, погрожуючи пневматичним пістолетом, намагався заволодіти грошовими коштами перехожого", - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, у момент, коли юнак побачив сторонню людину і почав тікати, 36-річний потерпілий схопив його та викликав поліцію. Наразі нападника затримали у порядку статті 208 КПК України.
"Правопорушнику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років", - додали в поліції.
Нагадаємо, у Вінницькій області під час розбійного нападу на будинок молодого подружжя вбили чоловіка.