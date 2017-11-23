СЦКК опровергла заявление боевиков о захвате силами АТО села в "серой" зоне

Отмечается, что ранее в ОРДО заявили о том, что подразделения ВСУ в ночь на 21 ноября текущего года заняли населенный пункт Гладосово, который находится в "серой" зоне под Горловкой. При этом украинские военные якобы запретили местным жителям выходить из своих домов. В ОРДО также заявили, что силы АТО перебросили в село минометы и начали минировать его окрестности.

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что такие сообщения не соответствуют действительности. Подразделения ВСУ в последние дни не осуществляли продвижения вперед. Силы АТО строго придерживаются Минских договоренностей, в соответствии с положениями которых могут укреплять или переоборудовать свои позиции, передислоцироваться в пределах территорий, определенных этими договоренностями", - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что такие провокации направлены на дискредитацию Украины и ВСУ в глазах мирового сообщества.

Как сообщал УНН, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг сегодня планирует встретиться с предводителем "ДНР" Александром Захарченко.