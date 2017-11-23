СЦКК спростувала заяву бойовиків про захоплення силами АТО села в "сірій" зоні

Зазначається, що раніше в ОРДО заявили про те, що підрозділи ЗСУ у ніч на 21 листопада поточного року зайняли населений пункт Гладосове, який знаходиться в “сірій” зоні під Горлівкою. При цьому українські військові начебто заборонили місцевим жителям виходити зі своїх будинків. В ОРДО також заявили, що сили АТО перекинули в село міномети та почали мінувати його околиці.

"Українська сторона СЦКК заявляє, що такі повідомлення не відповідають дійсності. Підрозділи ЗСУ протягом останніх днів не здійснювала просування вперед. Сили АТО суворо дотримуються Мінських домовленостей, відповідно до положень яких можуть зміцнювати або переобладнувати свої позиції, передислоковуватися в межах територій, визначених цими домовленостями", - сказано у повідомленні.

У СЦКК наголосили, що такі провокації спрямовані на дискредитацію України та ЗСУ в очах світового співтовариства.

Як повідомляв УНН, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг сьогодні планує зустрітися з ватажком "ДНР" Олександром Захарченко.