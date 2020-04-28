Струневич: депутаты СН предложили премьеру ослабить карантин в регионах с низким количеством заболеваний

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Депутаты фракции “Слуга народа” обратились к премьер-министру Дениса Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность ослабить карантин в тех регионах, где распространение коронавирусной болезни происходит относительно медленно. Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель председателя этой фракции Вадим Струневич.