Струневич: депутати СН запропонували прем'єру послабити карантин у регіонах з низькою кількістю захворювань

“Епідемія коронавірусу потягне за собою економічну та трудову кризу не лише в Україні, а й у світі. Тому вже зараз важливо докласти максимальних зусиль та розпочати діяти, аби знизити вплив пандемії на життя людей”, — зазначив політик.

Він також підкреслив, що кількість інфікованих у різних областях суттєво відрізняється. Так наприклад, в Києві хворих станом на 28 квітня — 1298 людей, а у Херсонській лише 88 випадків.

“Я також підписав цей документ, і вважаю, що так як більшість населення залишилося без коштів на існування та без фактичного місця роботи — це буде правильний крок для початку”, — підсумував Струневич.

Ініціатором звернення до прем’єр-міністра виступив народний депутат від “Слуги народу” Павло Павліш. Пропозицію підтримали й поставили електронний підпис під документом майже 60 нардепів.