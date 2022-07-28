Сроковик Нацгвардии сбил семь российских воздушных целей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. На счету одного из военнослужащих срочной службы Национальной гвардии Украины семь пораженных целей россии – шесть самолетов и одна крылатая ракета. Об этом сообщил начальник оперативного управления Главного управления НГУ Алексей Надточий во время брифинга, передает УНН.
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«Военнослужащий срочной службы НГУ 16 июля с ПЗРК сбил крылатую ракету, а 17 июля самолет Су-25. Всего на его счету семь пораженных целей россии – шесть самолетов и одна крылатая ракета. Этот солдат – Герой Украины», - сказал Надточий.
Детали
По его словам, кроме выполнения задач в районах ведения активных боевых действий гвардейцы несут службу и для безопасности внутри государства. Продолжается ведение стабилизационной операции по выполнению задач территориальной обороны. При этом основные усилия сосредотачиваются на охране и обороне важных государственных объектов, охраны органов государственной власти, консульских учреждений и объектов критической инфраструктуры.
Дополнение
Ранее сообщалось, что срочник Национальной гвардии Украины, которому 19 лет сбил с ПЗРК «Игла» шесть вражеских самолетов «Су-25».