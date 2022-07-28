Строковик Нацгвардії збив сім російських повітряних цілей

Цитата

«Військовослужбовець строкової служби НГУ 16 липня з ПЗРК збив крилату ракету, а 17 липня літак Су-25. Всього на його рахунку сім уражених цілей росії – шість літаків та одна крилата ракета. Цей солдат – Герой України», - сказав Надточий.

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За його словами, окрім виконання завдань у районах ведення активних бойових дій гвардійці несуть службу і задля безпеки всередині держави. Продовжується ведення стабілізаційної операції виконання завдань територіальної оборони. При цьому основні зусилля зосереджуються на охороні і обороні важливих державних об’єктів, охорони органів державної влади, консульських установ та об’єктів критичної інфраструктури.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що строковик Національної гвардії України, якому 19 років збив з ПЗРК «Ігла» шість ворожих літаків «Су-25».