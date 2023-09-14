Стремительного роста цен на овощи в этом году быть не должно - Минагрополитики

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По словам чиновника, стремительного роста цен на овощи, как это было в прошлом году, в Украине в этом году не должно быть. Он рассказал, что аграрии центральных, западных, даже северных регионов страны начали системно выращивать овощи.

“Овощей в этом году мы вырастили в достаточном количестве. Другой вопрос сможем ли мы их сохранить, потому что инфраструктуры для хранения урожая до весны не хватает и она не может появиться очень быстро. Поэтому сезонные колебания цен на овощи все же могут быть”, – сказал Высоцкий.

Он также рассказал об инвестициях в перерабатывающую отрасль. Заметив, что несмотря на войну эта сфера развивается и несколько десятков заводов в рамках этого года уже запустились, или находятся на этапе запуска.

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