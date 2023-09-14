Стремительного роста цен на овощи в этом году быть не должно - Минагрополитики
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Стремительного роста цен на овощи не ожидается, однако сезонные колебания возможны, из-за недостатка инфраструктуры для хранения урожая, сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает УНН.
Детали
По словам чиновника, стремительного роста цен на овощи, как это было в прошлом году, в Украине в этом году не должно быть. Он рассказал, что аграрии центральных, западных, даже северных регионов страны начали системно выращивать овощи.
“Овощей в этом году мы вырастили в достаточном количестве. Другой вопрос сможем ли мы их сохранить, потому что инфраструктуры для хранения урожая до весны не хватает и она не может появиться очень быстро. Поэтому сезонные колебания цен на овощи все же могут быть”, – сказал Высоцкий.
Он также рассказал об инвестициях в перерабатывающую отрасль. Заметив, что несмотря на войну эта сфера развивается и несколько десятков заводов в рамках этого года уже запустились, или находятся на этапе запуска.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цены на овощи обвалились, но выше прошлогодних: спрогнозировали, будет ли подорожание