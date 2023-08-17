Ціни на овочі обвалилися, але вище торішніх: спрогнозували, чи буде подорожчання
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Обвал цін на овочі у липні хоч і був, проте ціни досі вище рівня грудня минулого року, повідомили в Інституті аграрної економіки, пише УНН.
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У липні споживчі ціни на білокачанну капусту знизилися на 48,9% порівняно з червнем, цибуля ріпчаста подешевшала на 34,2%, а морква - на 30,4%. Це є найсуттєвішим зниженням серед 33 найменувань продуктів харчування, помісячну динаміку цін на які відстежує Держстат. Утім, вартість цих продуктів значно перевищувала рівні грудня 2022 року, зокрема по цибулі – на 17,9%, капусті – в 1,8 разу, цибулі – у 2,1 разу, поінформував директор Інституту, академік НААН Юрій Лупенко.
За його словами, через традиційний тренд падіння цін на овочі в другій половині літа - на початку осені "можна очікувати подальше зменшення споживчих цін на овочі". Наприклад, минулого року ціни на капусту падали від липня 2022 року до січня 2023 року, а на моркву - від серпня до грудня.
Проте зараз, як зазначено, є ознаки зупинення цього низхідного тренду цін. Наприклад, після тривалого зниження цін на буряки з серпня 2022 року до травня 2023 року, у червні 2023 року їх зростання лише відновилося (+7,7 %), а в липні вони зросли у рекордні 3,1 раза.
Також після тривалого зниження, яке тривало з серпня 2022 року до травня 2023 року, зафіксовано рекордне – в 1,7 раза – зростання цін на картоплю, зазначили в Інституті.
Усі ці чинники змушують припустити можливість зростання цін і на інші види овочів, зазначив науковець.
За прогнозними оцінками науковців Інституту агарної економіки, з огляду на те, що під впливом зростання цін на енергоносії падіння споживчих цін на перероблені продукти харчування та продукти тваринництва загальмувалося, у серпні значного зменшення цін на продукти харчування, скоріше за все, не відбудеться, підсумував Лупенко.
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