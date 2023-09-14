Стрімкого росту цін на овочі цього року бути не повинно - Мінагрополітики

Деталі

За словами чиновника, стрімкого зростання цін на овочі, як це було торік, в Україні цьогоріч не повинно бути. Він розповів, що аграрії центральних, західних, навіть північних регіонів країни почали системно вирощувати овочі.

“Овочів цього року ми виростили в достатній кількості. Інше питання чи зможемо ми їх зберегти, бо інфраструктури для зберігання врожаю до весни не вистачає і вона не може з'явитися дуже швидко. Тому сезонні коливання цін на овочі все ж можуть бути”, – сказав Висоцький.

Він також розповів про інвестиції в переробну галузь. Зауваживши, що попри війну ця сфера розвивається і декілька десятків заводів у межах цього року вже запустилися, або перебувають на етапі запуску.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ціни на овочі обвалилися, але вище торішніх: спрогнозували, чи буде подорожчання