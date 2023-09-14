Стрімкого росту цін на овочі цього року бути не повинно - Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Стрімкого зростання цін на овочі не очікується, проте сезонні коливання можливі, через нестачу інфраструктури для зберігання врожаю, повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає УНН.
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За словами чиновника, стрімкого зростання цін на овочі, як це було торік, в Україні цьогоріч не повинно бути. Він розповів, що аграрії центральних, західних, навіть північних регіонів країни почали системно вирощувати овочі.
“Овочів цього року ми виростили в достатній кількості. Інше питання чи зможемо ми їх зберегти, бо інфраструктури для зберігання врожаю до весни не вистачає і вона не може з'явитися дуже швидко. Тому сезонні коливання цін на овочі все ж можуть бути”, – сказав Висоцький.
Він також розповів про інвестиції в переробну галузь. Зауваживши, що попри війну ця сфера розвивається і декілька десятків заводів у межах цього року вже запустилися, або перебувають на етапі запуску.
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