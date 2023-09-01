Стремительное обесценивание российского рубля ударило по свадебным обычаям чеченцев

Детали

Духовное управление мусульман чечни дважды за неделю опубликовало документы с нормами при проведении свадеб. Один из главных вопросов - регулирование суммы калыма.

Ранее некоторые женихи платили на свадьбах по несколько сотен тысяч, что противоречило чеченским адатам (адат - комплекс традиционно сложившихся местных юридических и бытовых институтов и норм, не отраженных в шариате), которые поощряют скромность.

Духовное управление решило ограничить это раздолье и несколько дней назад опубликовало нормы по расходам на свадьбу. Однако родственники девушек стали говорить, что это неуважительно мало по отношению к невесте, и в итоговой редакции правил калым увеличили до 80 тысяч. Обязательные подарки в виде чая, сахара и барана при этом остались без изменений.

Документ также содержит следующие нововведения:



сумма выкупа невесты родственниками жениха теперь не должна превышать 10 тысяч рублей (103 доллара). Ранее она ограничивалась лишь "общепринятыми чеченскими адатами";



свекру, свекрови, теще и тестю теперь предписано дарить только то, что "издавна принято в чеченском обществе". Ранее это условие не оговаривалось;



зять, в качестве подарка родственникам жены, теперь может оставить не более 10 тысяч рублей (103 доллара), а подарки самому зятю "не должны выходить за рамки чеченских адатов". До этого такие рамки не были прописаны.



Без изменений остался пункт о строгом запрете дорогих подарков, которые не соответствуют исламу и чеченским адатам. К нему добавилось уточнение о том, что остальные детали свадебных торжеств будут разъяснять имамы.