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Стремительное обесценивание российского рубля ударило по свадебным обычаям чеченцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Инфляция в россии добралась до чеченских обычаев. 26 августа в чечне установили сумму за свадебный калым в размере 50 000 рублей (520 долларов). Но всего за 5 дней он подорожал на 60 процентов, передает УНН со ссылкой на СМИ.

Детали

Духовное управление мусульман чечни дважды за неделю опубликовало документы с нормами при проведении свадеб. Один из главных вопросов - регулирование суммы калыма.

Ранее некоторые женихи платили на свадьбах по несколько сотен тысяч, что противоречило чеченским адатам (адат - комплекс традиционно сложившихся местных юридических и бытовых институтов и норм, не отраженных в шариате), которые поощряют скромность.

Духовное управление решило ограничить это раздолье и несколько дней назад опубликовало нормы по расходам на свадьбу. Однако родственники девушек стали говорить, что это неуважительно мало по отношению к невесте, и в итоговой редакции правил калым увеличили до 80 тысяч. Обязательные подарки в виде чая, сахара и барана при этом остались без изменений.

Документ также содержит следующие нововведения:

  • сумма выкупа невесты родственниками жениха теперь не должна превышать 10 тысяч рублей (103 доллара). Ранее она ограничивалась лишь "общепринятыми чеченскими адатами";
  • свекру, свекрови, теще и тестю теперь предписано дарить только то, что "издавна принято в чеченском обществе". Ранее это условие не оговаривалось;
  • зять, в качестве подарка родственникам жены, теперь может оставить не более 10 тысяч рублей (103 доллара), а подарки самому зятю "не должны выходить за рамки чеченских адатов". До этого такие рамки не были прописаны.

Без изменений остался пункт о строгом запрете дорогих подарков, которые не соответствуют исламу и чеченским адатам. К нему добавилось уточнение о том, что остальные детали свадебных торжеств будут разъяснять имамы.

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