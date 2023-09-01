Стрімке знецінення російського рубля вдарило по весільних звичаях чеченців

Деталі

Духовне управління мусульман чечні двічі за тиждень опублікувало документи з нормами при проведенні весіль. Одне з головних питань - регулювання суми калиму.

Раніше деякі наречені платили на весіллях по кілька сотень тисяч, що суперечило чеченським адатам (адат - загальна назва звичаєвого права у мусульманських народів на противагу релігійному праву), які заохочують скромність.

Духовне управління вирішило обмежити це роздолля і кілька днів тому опублікувало норми щодо витрат на весілля. Однак родичі дівчат стали говорити, що це нешанобливо мало стосовно нареченої, і в підсумковій редакції правил калим збільшили до 80 тисяч. Обов'язкові подарунки у вигляді чаю, цукру і барана при цьому залишилися без змін.

Документ також містить такі нововведення:



сума викупу нареченої родичами нареченого тепер не повинна перевищувати 10 тисяч рублів (103 долари). Раніше вона обмежувалася лише "загальноприйнятими чеченськими адатами";



свекру, свекрусі, тещі і тестю тепер наказано дарувати тільки те, що "здавна прийнято в чеченському суспільстві". Раніше ця умова не обумовлювалася;



зять, як подарунок родичам дружини, тепер може залишити не більше 10 тисяч рублів (103 долари), а подарунки самому зятю "не повинні виходити за рамки чеченських адатів". До цього такі рамки не були прописані.



Без змін залишився пункт про сувору заборону дорогих подарунків, які не відповідають ісламу і чеченським адатам. До нього додалося уточнення про те, що інші деталі весільних урочистостей роз'яснюватимуть імами.