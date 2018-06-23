Стрелял из ружья и бросал гранату: в Одесской области задержали психически больного

КИЕВ. 23 июня. УНН. Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме в Одесской области находится человек с оружием, который стоит на учете как психически больной человек. С ним проводили переговоры, чтобы убедить сложить оружие и сдаться правоохранителям и врачам. Об этом сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook, передает УНН.