Стріляв з рушниці та кидав гранату: на Одещині затримали психічнохворого
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення про те, що у приватному будинку на Одещині перебуває чоловік зі зброєю, який стоїть на обліку як психічно хвора людина. З ним проводили перемовини, щоб переконати скласти зброю та здатися правоохоронцям і лікарям. Про це повідомив радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні вранці до ЧЧ ГУНП надійшло повідомлення, що в приватному будинку в одному з сіл Лиманського р-ну області, знаходиться озброєний обрізом мисливської гладкоствольної рушниці громадянин 1982 р.н., що стоїть на обліку як психічно хвора людина та значиться на обліку як наркоман", – йдеться в повідомленні.
У ході перевірки громадянин жбурнув світлошумову гранату у співробітників СРПП Лиманського ВП та здійснив декілька пострілів з рушниці, поціливши одному з поліцейських в плече дробовим зарядом.
Правоохоронцю надали медичну допомогу. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує.
За цим фактом об 11:10 було введено в дію оперативно тактичний план "ГРІМ". На місце прибули посилені наряди правоохоронців, підрозділ КОРД, ДСНС та медики.
"З громадянином розпочато перемовини з метою переконати його скласти зброю та здатись правоохоронцям та лікарям. Ситуація ускладнена тим, що до домоволодіння зайшла мати хворого, та не бажає самостійно покинути дім. Є обґрунтовані підстави, що вона так само може стати заручником надалі, загроза цілком реальна. Тому поки є шанс, правоохоронці до останнього будуть намагатись вмовити особу скласти зброї, щоб уникнути штурму та можливої трагедії", – зазначив Форостяк.
У коментарі до повідомлення близько 15:00 Форостяк повідомив, що чоловіка затримали.
"Особу затримано, о 14:45 оперативний план ГРІМ знято", – зазначив він.
Нагадаємо, в Одеської області позбавили волі чоловіка, який в Ізмаїлі кинув у правоохоронців гранату.