Стріляв з рушниці та кидав гранату: на Одещині затримали психічнохворого

КИЇВ. 23 червня. УНН. Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення про те, що у приватному будинку на Одещині перебуває чоловік зі зброєю, який стоїть на обліку як психічно хвора людина. З ним проводили перемовини, щоб переконати скласти зброю та здатися правоохоронцям і лікарям. Про це повідомив радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.