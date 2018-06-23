Стріляв з рушниці та кидав гранату: на Одещині затримали психічнохворого

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Сьогодні вранці до поліції надійшло повідомлення про те, що у приватному будинку на Одещині перебуває чоловік зі зброєю, який стоїть на обліку як психічно хвора людина. З ним проводили перемовини, щоб переконати скласти зброю та здатися правоохоронцям і лікарям. Про це повідомив радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні вранці до ЧЧ ГУНП надійшло повідомлення, що в приватному будинку в одному з сіл Лиманського р-ну області, знаходиться озброєний обрізом мисливської гладкоствольної рушниці громадянин 1982 р.н., що стоїть на обліку як психічно хвора людина та значиться на обліку як наркоман", – йдеться в повідомленні.

У ході перевірки громадянин жбурнув світлошумову гранату у співробітників СРПП Лиманського ВП та здійснив декілька пострілів з рушниці, поціливши одному з поліцейських в плече дробовим зарядом.

Правоохоронцю надали медичну допомогу. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

За цим фактом об 11:10 було введено в дію оперативно тактичний план "ГРІМ". На місце прибули посилені наряди правоохоронців, підрозділ КОРД, ДСНС та медики.

"З громадянином розпочато перемовини з метою переконати його скласти зброю та здатись правоохоронцям та лікарям. Ситуація ускладнена тим, що до домоволодіння зайшла мати хворого, та не бажає самостійно покинути дім. Є обґрунтовані підстави, що вона так само може стати заручником надалі, загроза цілком реальна. Тому поки є шанс, правоохоронці до останнього будуть намагатись вмовити особу скласти зброї, щоб уникнути штурму та можливої трагедії", – зазначив Форостяк.

У коментарі до повідомлення близько 15:00 Форостяк повідомив, що чоловіка затримали. 

"Особу затримано, о 14:45 оперативний план ГРІМ знято", – зазначив він.

Нагадаємо, в Одеської області позбавили волі чоловіка, який в Ізмаїлі кинув у правоохоронців гранату.

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