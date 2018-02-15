Стрельба в школе на юге Флориды: погибли несколько человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Несколько человек погибли в результате стрельбы в школе на юге Флориды. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на сенатора от этого штата Билла Нельсона, информирует УНН.
“Несколько погибших”, — цитирует телеканал слова сенатора.
Общее количество пострадавших до сих пор точно не известно, некоторые СМИ сообщают о 20-50 раненых. Издание Miami Herald со ссылкой на главу местного пожарного департамента ранее написал об одном погибшем.
Полиция узнала того, кто стрелял в школе на юге Флориды: им оказался ученик этого учебного заведения, в данный момент его ищут, сообщил ранее местный телеканал WSVN.
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Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе и заявил, что нельзя допустить, чтобы ученик или учитель не чувствовали себя в безопасности.
“Мои молитвы и соболезнования семьям и жертвам этой ужасной стрельбы во Флориде. Нельзя допустить, чтобы ребенок, учитель или кто-то другой когда-нибудь чувствовал себя в такой опасности”, - написал Трамп в Twitter.
Он добавил, что поговорил с губернатором Флориды Риком Скоттом, власть работает с полицией и силовиками на местах.
Напомним, вблизи штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США в штате Мэриленд произошла стрельба, три человека получили ранения.