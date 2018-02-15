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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68608 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 84432 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 87167 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109063 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100915 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104784 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111742 просмотра

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Стрельба в школе на юге Флориды: погибли несколько человек

Стрельба в школе на юге Флориды: погибли несколько человек

Киев  •  УНН

 • 9507 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Несколько человек погибли в результате стрельбы в школе на юге Флориды. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на сенатора от этого штата Билла Нельсона, информирует УНН.

“Несколько погибших”, — цитирует телеканал слова сенатора.

Общее количество пострадавших до сих пор точно не известно, некоторые СМИ сообщают о 20-50 раненых. Издание Miami Herald со ссылкой на главу местного пожарного департамента ранее написал об одном погибшем.

Полиция узнала того, кто стрелял в школе на юге Флориды: им оказался ученик этого учебного заведения, в данный момент его ищут, сообщил ранее местный телеканал WSVN.

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Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой в школе и заявил, что нельзя допустить, чтобы ученик или учитель не чувствовали себя в безопасности.

“Мои молитвы и соболезнования семьям и жертвам этой ужасной стрельбы во Флориде. Нельзя допустить, чтобы ребенок, учитель или кто-то другой когда-нибудь чувствовал себя в такой опасности”, - написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что поговорил с губернатором Флориды Риком Скоттом, власть работает с полицией и силовиками на местах.

Напомним, вблизи штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США в штате Мэриленд произошла стрельба, три человека получили ранения.

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