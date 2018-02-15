Стрілянина в школі на півдні Флориди: загинули кілька людей
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Кілька людей загинули в результаті стрілянини в школі на півдні Флориди. Про це повідомляє Fox News з посиланням на сенатора від цього штату Білла Нельсона, інформує УНН.
“Кілька загиблих”, — цитує телеканал слова сенатора.
Загальна кількість постраждалих досі точно не відома, деякі ЗМІ повідомляють про 20-50 поранених. Видання Miami Herald з посиланням на главу місцевого пожежного департаменту раніше написало про одного загиблого.
Поліція впізнала того, хто стріляв в школі на півдні Флориди: ним виявився учень цього навчального закладу, в даний момент його шукають, повідомив раніше місцевий телеканал WSVN.
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Президент США Дональд Трамп висловив співчуття у зв’язку зі стріляниною в школі та заявив, що не можна допустити, аби учень або вчитель не відчували себе в безпеці.
“Мої молитви і співчуття сім’ям і жертвам цієї жахливої стрілянини у Флориді. Не можна допустити, щоб дитина, вчитель або хтось інший коли-небудь відчував себе в такій небезпеці”, — написав Трамп в Twitter.
Він додав, що поговорив з губернатором Флориди Ріком Скоттом, влада працює з поліцією і силовиками на місцях.
Нагадаємо, поблизу штаб-квартири Агенства Національної безпеки США у штаті Меріленд сталась стрілянина, трьох людей було поранено.