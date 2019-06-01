Стрельба в Вирджинии: посольство проверяет информацию про украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Посольство Украины в США находится на связи с правоохранительными органами города Вирджиния Бич, штата Вирджиния, США, где накануне произошла перестрелка, и проверяет информацию про украинцев среди погибших и пострадавших. Об этом сообщили в Посльства Украины в США.
На данный момент информации о раненых или погибших в стрельбе украинцев нет.
Как сообщал УНН, во время стрельбы в муниципальном центре в Вирджинии погибли 11 человек.
Еще шесть человек получили ранения, среди них - один полицейский.
Напоминаем, женщина была застрелена, еще три человека получили ранения в результате инцидентов со стрельбой, которые имели место в штате Техас.