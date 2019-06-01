Стрілянина у Вірджинії: посольство перевіряє інформацію щодо українців
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Посольство України в США перебуває на зв’язку з правоохоронними органами міста Вірджинія Біч, штату Вірджинія, США,, де напередодні сталася стрілянина, та перевіряє інформацію щодо українців серед загиблих та постраждалих. Про це УНН повідомили у Посльстві України в США.
Наразі інформації про поранених або загиблих у стрілянини українців немає.
Як повідомляв УНН, під час стрілянини в муніципальному центрі в Вірджинії загинули 11 людей.
Ще шість чоловік отримали поранення, серед них — один поліцейський.
Нагадуємо, жінка була застрелена, ще три людини отримали поранення в результаті інцидентів зі стріляниною, які мали місце в штаті Техас.