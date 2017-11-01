Стрельба в Нью-Йорке: Трамп собирается отправить террориста в Гуантанамо

"Президент Трамп заявил, что он "несомненно рассмотрит" отправку подозреваемого в Нью-Йорке к тюремному заключению в Гуантанамо", - отмечает издание.

Тюрьма в Гуантанамо - это известный на весь мир своими суровыми условиями содержания лагерь для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях, в частности, в терроризме, ведении войны на стороне противника. Она находится на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе, в 30 км от одноименного города.

Напомним, человек, который въехал на машине в толпу людей и спустя открыл стрельбу в Нью-Йорке, оказался гражданином Узбекистана.

31 октября он в центре Нью-Йорка наехал на велосипедистов и открыл стрельбу, в результате чего погибли 8 человек и более 10 получили ранения.