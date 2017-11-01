Стрілянина у Нью-Йорку: Трамп збирається відправити терориста до Гуантанамо
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп збирається відправити підозрюваного у скоєнні терористичної атаки у Нью-Йорку до в’язниці в Гуантанамо, повідомляє УНН з посиланням на AP.
"Президент Трамп заявив, що він "безсумнівно розгляне" відправку підозрюваного в Нью-Йорку до тюремного ув'язнення в Гуантанамо", - зазначає видання.
В'язниця в Гуантанамо - це відомий на весь світ своїми суворими умовами утримання табір для осіб, обвинувачених владою США в різних злочинах, зокрема, в тероризмі, веденні війни на боці супротивника. Вона знаходиться на безстроково орендованій США військово-морській базі в затоці Гуантанамо на Кубі, за 30 км від однойменного міста.
Нагадаємо, чоловік, який в’їхав на машині в натовп людей і опісля відкрив стрілянину в Нью-Йорку, виявився громадянином Узбекистану.
31 жовтня він у центрі Нью-Йорка наїхав на велосипедистів і відкрив стрілянину, в результаті чого загинули 8 людей і більше 10 отримали поранення.