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Стрілянина у Нью-Йорку: Трамп збирається відправити терориста до Гуантанамо

Стрілянина у Нью-Йорку: Трамп збирається відправити терориста до Гуантанамо

Київ • УНН

 • 10422 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп збирається відправити підозрюваного у скоєнні терористичної атаки у Нью-Йорку до в’язниці в Гуантанамо, повідомляє УНН з посиланням на AP.

"Президент Трамп заявив, що він "безсумнівно розгляне" відправку підозрюваного в Нью-Йорку до тюремного ув'язнення в Гуантанамо", - зазначає видання.

В'язниця в Гуантанамо - це відомий на весь світ своїми суворими умовами утримання табір для осіб, обвинувачених владою США в різних злочинах, зокрема, в тероризмі, веденні війни на боці супротивника. Вона знаходиться на безстроково орендованій США військово-морській базі в затоці Гуантанамо на Кубі, за 30 км від однойменного міста.

Нагадаємо, чоловік, який в’їхав на машині в натовп людей і опісля відкрив стрілянину в Нью-Йорку, виявився громадянином Узбекистану.

31 жовтня він у центрі Нью-Йорка наїхав на велосипедистів і відкрив стрілянину, в результаті чого загинули 8 людей і більше 10 отримали поранення.

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