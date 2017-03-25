Стрельба в Киеве на Печерске: тяжело ранен парень

"Стрельба в Киеве на Печерске: на Суворова у Сильпо в авто Фольксваген прогремела серия выстрелов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время стрельбы был тяжело ранен парень. Он получил несколько огнестрельных ранений почти в упор. В критическом состоянии жертву госпитализировано.

На место происшествия прибыли силы полиции.

"Стреляли лица кавказской национальности", - отмечается в сообщении.