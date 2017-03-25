Стрельба в Киеве на Печерске: тяжело ранен парень
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Сегодня в Печерском районе Киева произошла перестрелка, пострадавший в критическом состоянии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель dtp.kiev.ua Владислав Антонов, передает УНН.
"Стрельба в Киеве на Печерске: на Суворова у Сильпо в авто Фольксваген прогремела серия выстрелов", - говорится в сообщении.
Сообщается, что во время стрельбы был тяжело ранен парень. Он получил несколько огнестрельных ранений почти в упор. В критическом состоянии жертву госпитализировано.
На место происшествия прибыли силы полиции.
"Стреляли лица кавказской национальности", - отмечается в сообщении.