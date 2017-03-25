Стрілянина у Києві на Печерську: важко поранений хлопець

“Стрілянина у Києві на Печерську: на Суворова біля Сільпо в авто Фольксваген пролунала серія пострілів”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що під час стрілянини був важко поранений хлопець. Він отримав кілька вогнепальних поранень майже в упор. У критичному стані жертву госпіталізовано.

На місце події прибули значні сили поліції.

“Стріляли особи кавказької національності”, — зазначається в повідомленні.