Стрілянина у Києві на Печерську: важко поранений хлопець
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні у Печерському районі Києва відбулася стрілянина, постраждалий у критичному стані. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник dtp.kiev.ua Владислав Антонов, передає УНН.
“Стрілянина у Києві на Печерську: на Суворова біля Сільпо в авто Фольксваген пролунала серія пострілів”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що під час стрілянини був важко поранений хлопець. Він отримав кілька вогнепальних поранень майже в упор. У критичному стані жертву госпіталізовано.
На місце події прибули значні сили поліції.
“Стріляли особи кавказької національності”, — зазначається в повідомленні.