Стрельба произошла возле ломбарда в Бердянске, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Возле ломбарда в городе Бердянск Запорожской области произошла стрельба. Мужчина открыл огонь в сторону местных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации управления областной полиции.
"31 октября в 21:12 в Бердянский отдел полиции поступило сообщение о том, что возле ломбарда по пр. Труда в городе Бердянск стрельба", – говорится в сообщении.
Как было установлено, между гражданином 1981 года и двумя мужчинами 1975 и 1987 года рождения возник конфликт и перерос в драку. После чего первый сделал несколько выстрелов в сторону местных жителей. Благодаря помощи неравнодушных граждан правонарушителя задержали.
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На месте происшествия изъяли пистолет. Его происхождение устанавливается. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Двух пострадавших доставили в больницу с огнестрельными ранениями брюшной полости. Сейчас их состояние стабильно тяжелое.
"Открыто уголовное ранения по признакам ч. 2 ст. 15 и ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы", – отметили в полиции.
По информации местных СМИ, мужчина напал на валютчиков. Сообщается, что, по словам очевидцев, он пытался обменять фальшивые купюры, но это ему не удалось, и он открыл стрельбу.
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Напомним, в Киеве правоохранители задержали подозреваемого в избиении двух киевлян и стрельбе в одного из них.