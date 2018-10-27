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У США невідомий влаштував стрілянину в синагозі, є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Невідомий злочинець відкрив стрілянину в синагозі міста Піттсбург (штат Пенсільванія), в результаті чого загинули вісім людей, ще кілька постраждали, передає УНН із посиланням на ТАСС

Як пише видання, було відомо про сімох загиблих.

"...після прибуття поліції чоловік почав відстрілюватися і поранив поліцейських. В результаті він сам також отримав серйозні поранення і здався правоохоронним органам", - йдеться у повідомленні.

Факт затримання стрілка, за інформацією видання, підтвердив журналістам представник поліції.

"На даний момент підозрюваний у стрільбі затриманий. Повідомляємо про декілька загиблих всередині синагоги, троє поліцейських отримали вогнепальні поранення. На даний момент додаткової інформації у нас немає, оскільки ми прочісуємо будівлю. Ми повинні бути впевнені, що всередині більше немає загроз", - зазначив представник правоохоронних органів.

Джерела в поліції розповіли CBS, що зловмисник викрикував антисемітські гасла перед тим, як відкрити вогонь. За їхніми даними, стрілок, увійшовши в синагогу, закричав: "Всі євреї повинні померти!". Телекомпанія зазначає, що в приміщенні в цей час було багато людей, які прийшли на суботню службу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що відстежує ситуацію в Піттсбурзі, і теж велів людям в околицях синагоги залишатися в своїх будинках.

Нагадаємо, у вересні невідомий відкрив стрілянину в будівлі суду в місті Мейсонтаун (штат Пенсільванія), одна людина вбита, четверо поранені.

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