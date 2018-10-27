В США неизвестный устроил стрельбу в синагоге, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Неизвестный преступник открыл стрельбу в синагоге города Питтсбург (штат Пенсильвания), в результате чего погибли восемь человек, еще несколько пострадали, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Как пишет издание, было известно о семи погибших.
"... после прибытия полиции мужчина начал отстреливаться и ранил полицейских. В результате он сам также получил серьезные ранения и сдался правоохранительным органам", - говорится в сообщении.
Факт задержания стрелка, по информации издания, подтвердил журналистам представитель полиции.
"На данный момент подозреваемый в стрельбе задержан. Сообщаем о нескольких погибших внутри синагоги, трое полицейских получили огнестрельные ранения. На данный момент дополнительной информации у нас нет, поскольку мы прочесываем здание. Мы должны быть уверены, что внутри больше нет угроз", - отметил представитель правоохранительных органов.
Источники в полиции рассказали CBS, что злоумышленник выкрикивал антисемитские лозунги перед тем, как открыть огонь. По их данным, стрелок, войдя в синагогу, закричал: "Все евреи должны умереть!". Телекомпания отмечает, что в помещении в это время было много людей, которые пришли на субботнюю службу.
Президент США Дональд Трамп заявил, что отслеживает ситуацию в Питтсбурге, и тоже велел людям в окрестностях синагоги оставаться в своих домах.
Напомним, в сентябре неизвестный открыл стрельбу в здании суда в городе Мейсонтаун (штат Пенсильвания), один человек убит, четверо ранены.