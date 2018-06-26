Стрельба на Оболони: владельцу кафе избрали меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Владельцу кафе на столичной Оболони, который застрелил посетителя, а еще одного ранил, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом УНН сообщили в прокуратуре Киева.
"Мужчине, который на Оболони стрелял в посетителей, избрали меру пресечения - содержание под стражей без залога", - сообщили в прокуратуре.
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Напомним, в Киеве владелец кафе застрелил посетителя, еще одного - ранил. Выяснилось, что между владельцем и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого хозяин заведения открыл стрельбу.