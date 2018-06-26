Стрілянина на Оболоні: власнику кафе обрали запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Власнику кафе на столичній Оболоні, який застрелив відвідувача, а ще одного поранив, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це УНН повідомили у прокуратурі Києва.
"Чоловіку, який на Оболоні стріляв у відвідувачів, обрали запобіжний захід - тримання під вартою без застави", - повідомили у прокуратурі.
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Нагадаємо, у Києві власник кафе застрелив відвідувача, ще одного — поранив. З'ясувалося, що між власником та компанією відвідувачів виник конфлікт, у результаті якого господар закладу відкрив стрілянину.