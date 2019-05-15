Стрельба на курорте в Мексике, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Один человек погиб, 11 получили ранения в мексиканском курортном городе Плая-дель-Кармен в результате стрельбы в баре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.
Пара вооруженных людей в понедельник вечером ворвалась в бар, который расположен относительно далеко от пляжа и туристической зоны Плая-дель-Кармен, и открыла огонь из пистолетов.
Местные власти заявили, что туристов среди пострадавших не было. По предварительным данным, стрельба произошла из-за "разборок" между представителями местного криминалитета.
Предыдущие такие инциденты местные власти связывали с уличной торговлей наркотиками.
В июне семь человек погибли в результате стрельбы в бедном районе Плая-дель-Кармен.
Напомним, в тайных захоронениях в Мексике обнаружили тела 35 человек.