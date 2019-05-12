В таємних похованнях в Мексиці виявили тіла 35 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Тіла в цілому 35 осіб виявлені в трьох таємних похованнях в мексиканському штаті Халіско, заявив прокурор штату Херардо Октавіо Соліс, повідомляє УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
Найбільше тіл знайдено на території ранчо в муніципалітеті Сапопан. “Там виявлені 27 тіл людей, які свого часу були позбавлені волі. Поки упізнано лише двоє людей”, — наводить газета El Universal заяву Соліса.
За його словами, робота експертів на ранчо триває, тому не виключено, що число тіл може збільшитися.
Останки сімох людей були знайдені в одному з будинків в Гвадалахарі, а в муніципалітеті Тлахомулько — останки ще однієї людини, повідомив прокурор.
В останні роки Мексику охопила хвиля насильства, викликана багато в чому протиборством картелів за контроль над транзитом кокаїну в США. Число вбивств, скоєних в Мексиці в 2017 році, склало майже 31,2 тисячі, повідомляв раніше Національний інститут статистики і географії латиноамериканської країни.
Як говорив на початку лютого заступник голови МВС Мексики Алехандро Енсінас, всього в країні налічується близько 40 тисяч зниклих без вісті, близько 1,1 тисячі таємних поховань, а в моргах знаходяться 26 тисяч невпізнаних трупів.
Варто нагадати, що на початку травня колишня “міс Уругвай” знайдена мертвою у Мексиці.