В тайных захоронениях в Мексике обнаружили тела 35 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Тела в целом 35 человек обнаружены в трех тайных захоронениях в мексиканском штате Халиско, заявил прокурор штата Херардо Октавио Солис, сообщает УНН со ссылкой на местные СМИ.
Больше всего тел найдено на территории ранчо в муниципалитете Сапопан. “Там обнаружены 27 тел людей, которые в свое время были лишены свободы. Пока опознаны только два человека”, — приводит газета El Universal заявление Солиса.
По его словам, работа экспертов на ранчо продолжается, поэтому не исключено, что число тел может увеличиться.
Останки семи человек были найдены в одном из домов в Гвадалахаре, а в муниципалитете Тлахомулько — останки еще одного человека, сообщил прокурор.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. Число убийств, совершенных в Мексике в 2017 году, составило почти 31,2 тысячи, сообщал ранее Национальный институт статистики и географии латиноамериканской страны.
Как говорил в начале февраля замглавы МВД Мексики Алехандро Энсинас, всего в стране насчитывается порядка 40 тысяч пропавших без вести, около 1,1 тысячи тайных захоронений, а в моргах находятся 26 тысяч неопознанных трупов.
Стоит напомнить, что в начале мая бывшая “мисс Уругвай” найдена мертвой в Мексике.