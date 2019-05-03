Колишня "міс Уругвай" знайдена мертвою у Мексиці

КИЇВ. 3 травня. УНН. Фатімі Давіла, яка перемогла на конкурсі краси “Міс Уругвай” в 2006 році, знайдена мертвою в одному з готелів в столиці Мексики. Про це повідомила в четвер газета El Universal з посиланням на джерело в прокуратурі мегаполісу, передає УНН.