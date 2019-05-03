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Колишня "міс Уругвай" знайдена мертвою у Мексиці

Колишня "міс Уругвай" знайдена мертвою у Мексиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Фатімі Давіла, яка перемогла на конкурсі краси “Міс Уругвай” в 2006 році, знайдена мертвою в одному з готелів в столиці Мексики. Про це повідомила в четвер газета El Universal з посиланням на джерело в прокуратурі мегаполісу, передає УНН.

Тіло жінки було виявлено у ванній кімнаті. За попередніми даними, 31-річна громадянка Уругваю могла накласти на себе руки. Давіла прибула в Мехіко в другій половині квітня і займалася пошуком роботи.

Мексика в останні кілька років переживає небувалий розгул насильства. У минулому році в країні було вбито понад 33,3 тисячі осіб, в поточному році ситуація продовжує погіршуватися. Згідно з офіційними даними, з січня по березень жертвами злочинців стали понад 8,73 тисячі осіб, майже на 9% більше, ніж за той же період 2018 року.

Як повідомляв УНН, помер актор, який зіграв Чубакку в “Зоряних війнах”.

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