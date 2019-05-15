Стрілянина на курорті у Мексиці, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Одна людина загинула, 11 було поранено у мексиканському курортному місті Плая-дель-Кармен внаслідок стрілянини у барі. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.
Пара озброєних людей у понеділок ввечері увірвалася в бар, який розташований відносно далеко від пляжу і туристичної зони Плая-дель-Кармен, і відкрила вогонь з пістолетів.
Місцева влада заявили, що туристів серед постраждалих не було. За попередніми даними, стрілянина сталася через "розбірки" між представниками місцевого криміналітету.
Попередні такі інциденти місцева влада пов'язувала із вуличною торгівлею наркотиками.
У червні семеро людей загинули в результаті стрілянини в бідному районі Плая-дель-Кармен.
Нагадаємо, у таємних похованнях в Мексиці виявили тіла 35 осіб.